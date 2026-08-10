Stava lavorando come bagnino quando è stato colpito. Un giovane di 22 anni di Brolo è stato aggredito nel pomeriggio di ieri, domenica 9 agosto, all’interno di uno stabilimento balneare del centro tirrenico, nel Messinese.

Secondo una prima ricostruzione, al culmine di un diverbio nato per futili motivi, un uomo lo avrebbe colpito al collo con un bicchiere di vetro, provocandogli una vasta lacerazione.

Il ricovero e l’intervento

Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito all’ospedale Barone Romeo di Patti.

Lì è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono serie, ma escluderebbero il pericolo di vita. La prognosi resta riservata.

Chi è stato denunciato

Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione locale.

I militari hanno identificato un uomo di 40 anni, originario del centro Italia, denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria per lesioni aggravate.

Le indagini in corso

Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell’aggressione.

Sono in corso le audizioni delle persone presenti nello stabilimento al momento dei fatti.

L’evento annullato

A seguito dell’episodio è stato annullato un evento in programma nello stesso lido, che vedeva come ospite Fabrizio Corona.