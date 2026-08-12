“”Campobello in prospettiva: miniature e tele d’autore”” e’ la mostra artistica ospitata nella sala consiliare del palazzo municipale. L’esposizione e’ curata dagli artisti Angelo Monachello e Giuseppe Giordano, con il patrocinio del Comune

“”l’Estate Campobellese 2026 – esclama l’assessora alla Cultura, Jenny Termini – continua a regalarci grandi emozioni e appuntamenti culturali di immenso valore! Vi invito a scoprire Campobello di Licata come non l’avete mai vista prima.

Una mostra straordinaria che racconta l’anima, i dettagli e le meraviglie del nostro territorio attraverso gli occhi e le mani di due straordinari artisti””.

Giovanni Blanda