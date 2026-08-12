Ennesimo raid nelle campagne dell’Agrigentino. Ignoti malviventi hanno danneggiato un vigneto in un fondo agricolo a Ravanusa. Il danno, secondo una prima stima, ammonterebbe ad oltre 150 mila euro e non sarebbe coperto da assicurazione. A fare la scoperta è stato il proprietario al quale non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri. Al via le indagini dei militari dell’Arma per ricostruire quanto successo e tentare di dare un nome ai responsabili.
Danneggiato un vigneto a Ravanusa, danni per oltre 150mila euro
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