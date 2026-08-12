Nel giorno della memoria liturgica di Santa Chiara di Assisi il vescovo Alessandro ha provveduto alle seguenti nomine che si aggiungono a quelle già comunicate l’1 e il 6 agosto ed entreranno in vigore nel mese di settembre:
Don Antonino Manno, parroco delle parrocchie San Pancrazio e Santo Spirito di Canicattì;
Don Pastor Mgeni, vicario parrocchiale delle parrocchie Santa Oliva e B.M.V del SS. Rosario di Raffadali;
Don Antonio Porretta, parroco delle parrocchie Sant’Antonio di Padova e San Giacinto Giordano Ansalone di Raffadali;
Don Anudeep Pulipati, vicario parrocchiale delle parrocchie Maria SS. del Buon Consiglio e Santa Croce di Porto Empedocle
Don Giuseppe Savarino, vicario parrocchiale della parrocchia San Gerlando di Lampedusa
Don Aldo Sciabbarrasi, parroco della parrocchia San Gerlando di Lampedusa e amministratore parrocchiale della parrocchia San Gerlando di Linosa
Don Francesco Traina, parroco delle parrocchie San Biagio e Sacra Famiglia di San Biagio Platani
Don Giuseppe Vecchio, direttore dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali
La Chiesa Agrigentina, invitata a pregare per i presbiteri interessati e per le comunità coinvolte, cresca nell’unità e progredisca per la santità dei suoi figli.