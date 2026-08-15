L’Istituto Nazione di Geofisica e Vulcanologia rende noto che a Linguaglossa, comune etneo, è stato registrato un sisma di magnitudo 3.9. L’epicentro si trova a 7 km dal centro abitato. Il terremoto è stato avvertito distintamente dalla popolazione. Ci sarebbero danni a una strada, ma nessun ferito.

Il terremoto di magnitudo 3.9 avvertito a fine mattina nel catanese, con epicentro a 7 chilometri da Linguaglossa, e’ stato “provocato da apertura faglia della Pernicana collegata all’attività vulcanica”.

Lo spiega, nei suoi canali social, Salvo Cocina, capo della Protezione civile della Sicilia. Cocina elenca anche i primi danni riscontrati: “Fratturata la strada per piano Provenzana, nella zona Ragabo Clan dei Ragazzi”.

“Evacuati precauzionalmente i ristoranti in zona – aggiunge – non si ha notizia di altri danni. Accertamenti in corso. Sul posto Protezione civile, Forestale, Comune e Provincia”.

Il sisma ha provocato una frattura lungo la strada tra il rifugio Brunek e la Casa dei Ragazzi che sono stati sgomberati per precauzione