

Un incendio, partito da un terreno pieno di sterpaglie, si è propagato all’esterno di un capannone agricolo danneggiando solo le gomme di vecchi attrezzi. È successo in contrada “Cianciaramito” in territorio di Ravanusa. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Canicattì hanno scongiurato conseguenze ben peggiori. I pompieri hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. Secondo una prima ricostruzione l’origine del rogo potrebbe essere accidentale anche se ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri di Ravanusa che dovranno accertare le cause.