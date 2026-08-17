Di solito si pensa, erroneamente, che agosto si porti via le vacanze estive, un po’ come l’Epifania con le vacanze natalizie. In realtà non è così, anzi, settembre è il mese ideale per concedersi un’ultima vacanza o un weekend al mare. Il clima è più mite, i prezzi sono più accessibili e c’è meno ressa. Inoltre l’Italia è una penisola, quindi da qualsiasi regione bastano pochissime ore per raggiungere luoghi incantevoli che affacciano sul mare.

Tra questi spiccano le Cinque Terre, una meta romantica che però nel mese di agosto è sovraffollata e risultano complicati anche gli spostamenti. A settembre invece è più facile spostarsi da un borgo all’altro e anche le spiagge sono meno affollate e più rilassanti. Con il clima che sta profondamente cambiando, l’estate si protrae fino a settembre, a volte addirittura ottobre, quindi si può tranquillamente fare il bagno. Una tappa imperdibile è il Parco Nazionale delle Cinque Terre, dove gli amanti della natura possono cimentarsi in affascinanti percorsi di trekking lungo i sentieri immersi nel verde.

Per i viaggiatori che prevedono di fare escursioni, sport o attività piuttosto temerarie, la cosa migliore è sottoscrivere un’apposita polizza. In ogni caso, per ogni tipo di vacanza, è consigliabile sottoscrivere un’assicurazione viaggio, magari affidandosi a player come Imaway che propone soluzioni su misura per ogni tipo di viaggiatore.

Altra tappa molto gettonata ad agosto, ma che tende gradualmente a svuotarsi a settembre, è Gallipoli. È considerata la “Rimini” del Sud, poiché i giovani si riversano qui in massa per le tante discoteche e i tanti divertimenti proposti. Ma, come detto, settembre è un mese più soft ed è più facile trovare i posti in prima fila in spiaggia, senza doversi necessariamente svegliarsi all’alba. Il mare è calmo e limpido e la tramontana che soffia da nord est rende l’aria più mite. Insomma, le condizioni ideali per una vacanza all’insegna del relax e senza stress.

Un’altra tappa meravigliosa per le vacanze settembrine è Villasimius, perla incastonata nella Sardegna sud-occidentale. I turisti possono godersi una vacanza magnifica tra mare cristallino, spiagge incontaminate, buon cibo e una vita mondana piuttosto vivace. Le spiagge sono meno affollate e, cosa che sicuramente non guasta, i prezzi dei traghetti per la Sardegna sono decisamente più abbordabili.

Altro luogo incantevole, ma purtroppo quasi inavvicinabile ad agosto, è la Costiera amalfitana. Per raggiungerla bisogna percorrere una strada tortuosa, che risulta anche piuttosto trafficata. A settembre, con l’inizio della scuola e delle attività lavorative, la situazione è molto più serena.

Infine, per chi desidera un viaggio al di fuori dell’Italia, c’è una tappa abbastanza vicina che offre tutto: mare, divertimento e cultura. Si tratta di Malta, deliziosa isola del Mediterraneo raggiungibile in aereo in poco più di un’ora. Settembre è il mese ideale per godersi la tranquillità dell’isola e visitare i numerosi siti archeologici e le attrattive turistiche per tutti i gusti, dalle famiglie alle coppie fino ai gruppi di amici.