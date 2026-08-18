“”Devozione e culto della Madonna dal 1737 ad oggi”” e’ il tema della conferenza in programma Martedì (18 Agosto), a Campobello di Licata, nella Chiesa Beata Maria Vergine di Lourdes, con inizio alle 20.
Relazionera’ lo storico Calogero Brunetto, presidente della Societa’ agrigentina della Storia Patria””. La conferenza è inserita nel programma dei festeggiamenti in onore della Madonna dell’Aiuto, Regina di Campobello di Licata.
Mercoledì sara’ la “”Giornata di ringraziamento per il dono della vita””.
La festa religiosa – che proseguira’ sino al 24 prossimo- e’ curata dall’Unita’ pastorale “”Maria Madre della Chiesa””, guidata dall’arciprete don Giuseppe Costanza.
Giovanni Blanda
Conferenza a Campobello di Licata: Devozione e culto della Madonna dal 1737 ad oggi
“”Devozione e culto della Madonna dal 1737 ad oggi”” e’ il tema della conferenza in programma Martedì (18 Agosto), a Campobello di Licata, nella Chiesa Beata Maria Vergine di Lourdes, con inizio alle 20.