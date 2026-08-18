La temporanea chiusura degli impianti di conferimento sta creando difficoltà nella gestione della raccolta dei rifiuti in diversi Comuni della provincia di Agrigento. In alcuni territori sono già stati comunicati disagi e sospensioni per alcune frazioni.

A Ravanusa, la RAR – Ravanusa Ambiente e Risorse ha scelto di riorganizzare le attività e l’impiego delle risorse e dei mezzi disponibili per garantire il servizio. La continuità riguarderà le diverse frazioni previste dal calendario, compresa la raccolta della carta e del cartone e quella della plastica, evitando che la temporanea indisponibilità degli impianti si trasformi in un disservizio per la cittadinanza. Particolare attenzione è stata riservata anche alle attività commerciali, che proprio durante il periodo di Ferragosto registrano una maggiore intensità di lavoro e una conseguente maggiore produzione di rifiuti.

“Siamo consapevoli che questi sono giorni particolarmente delicati – spiega il presidente della RAR Giovanni Montana – e proprio per questo abbiamo lavorato per tempo per riorganizzare il servizio. La chiusura degli impianti è una difficoltà oggettiva, ma abbiamo cercato di fare in modo che non ricadesse sui cittadini e sulle attività commerciali di Ravanusa.Abbiamo già garantito la raccolta quando l’impianto era chiuso e continueremo a garantirla per tutta la settimana di Ferragosto, secondo il normale calendario. Le attività commerciali saranno servite regolarmente e con la stessa attenzione e solerzia garantite quotidianamente.”

L’obiettivo, dunque, è assicurare alla comunità la massima continuità possibile del servizio, anche in una fase caratterizzata dalla temporanea indisponibilità degli impianti di conferimento. “È proprio nei momenti in cui il sistema presenta delle difficoltà che un servizio deve dimostrare la propria capacità di organizzarsi e di trovare soluzioni – conclude Montana –. Ai cittadini chiediamo semplicemente di continuare a rispettare il normale calendario di raccolta. Al resto pensiamo noi. “A Ravanusa, dunque, anche nella settimana di Ferragosto, la raccolta porta a porta continua regolarmente”.