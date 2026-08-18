

“Il finanziamento per la tangenziale di Agrigento è la dimostrazione che il governo Schifani compie atti concreti. La circonvallazione, attesa da tanti anni, consentirà di migliorare la mobilità del capoluogo e lungo la costa agrigentina, evitando di dover attraversare, come accade oggi, Porto Empedocle per gli spostamenti lungo l’area”. Lo dichiara l’assessore al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino, dopo la pubblicazione del decreto di 6 milioni di euro da parte dall’assessorato alle Infrastrutture e Mobilità cche consentirà la progettazione del lotto agrigentino dell’itinerario Gela-Agrigento-Castelvetrano, che comprende la nuova tangenziale di Agrigento.

“Negli anni mi sono personalmente battuta per estrapolare sia la circonvallazione di Gela sia quella di Agrigento e fare in modo che ricevessero un’attenzione prioritaria. Un ringraziamento va al collega assessore Alessandro Aricò per aver dato seguito a questo percorso, anche attraverso i diversi incontri tecnici che abbiamo promosso con Anas, nei quali sono stati coinvolti anche gli amministratori locali. È un risultato importante per Agrigento e per tutto il territorio, perché un’infrastruttura attesa da anni contribuirà a rendere più agevoli gli spostamenti, migliorando la viabilità”, conclude l’assessore Savarino