AICA, gestore unico del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale di Agrigento, replica alle dichiarazioni pubbliche dal sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola, nel corso della trasmissione “Filorosso” di Rai 3 di lunedì 17 agosto e successivamente rilanciate su Facebook, sostenendo che la rappresentazione di un Comune rimasto senza acqua per venti giorni non corrisponde ai dati documentali e tecnici in possesso dell’azienda.

AICA precisa di non voler minimizzare i disagi vissuti dall’utenza, ma ritiene necessario ricondurre la vicenda a una ricostruzione corretta. La cronologia dei turni di distribuzione e dei servizi sostitutivi, afferma il gestore, dimostra infatti che l’erogazione è proseguita in più date e in diverse zone del paese. Risultano registrati un turno in zona A2 Tirsio il 24 giugno per 7 ore e 30 minuti, un turno in zona B1 Via Roma il 27 giugno per 7 ore e 30 minuti, un turno in zona B2 Via delle Scuole il 29 giugno per 7 ore e 30 minuti, due turni in zona A1 San Michele il 2 luglio per 8 ore e 30 minuti e il 3 luglio per 7 ore e 30 minuti, ulteriori erogazioni nella stessa area il 9 e 10 luglio per 7 ore e 30 minuti ciascun giorno, un turno in zona B3 Risorgimento l’11 luglio per 7 ore e 30 minuti, un nuovo turno nella stessa zona il 23 luglio per 7 ore e 30 minuti e, infine, un turno in zona B4 Via Po il 24 luglio per 7 ore e 30 minuti.

Il dato più immediato – sottolinea AICA – è che il 23 luglio 2026, giorno dell’ordinanza sindacale n. 43 con cui è stata dichiarata l’emergenza idrica comunale poi revocata, la zona B3 Risorgimento risultava ancora servita, mentre il giorno successivo la distribuzione è proseguita nella zona B4 Via Po. Per l’Azienda, dunque, non è corretto descrivere la situazione come un’assenza continuativa di acqua per l’intera popolazione e per un arco temporale di venti giorni. AICA precisa inoltre che numerosi ticket per il servizio di approvvigionamento sostitutivo sono stati successivamente annullati dagli utenti che avevano dichiarato di essersi già approvvigionati attraverso canali alternativi.

L’Azienda Idrica Comuni Agrigentini ribadisce infine che il confronto istituzionale è necessario, ma deve basarsi su dati verificabili e su una rappresentazione completa dei fatti, evitando esagerazioni e allarmismi, e senza sovrapporre il disagio di singoli casi alla situazione generale della rete.