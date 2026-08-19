Con decreto sindacale il Comune ha affidato l’incarico a un legale di fiducia, al fine di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo del tribunale di Agrigento, nell’ambito del procedimento R.G. per il pagamento di 397.198,53 euro oltre agli interessi a titolo di quote di funzionamento per gli anni 2004-2008 e 2001- 2013. Il Comune di Campobello di Licata ha nominato quale legale di fiducia l’avvocato Giovanni Rinzivillo, del foro di Agrigento.
Giovanni Blanda
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Campobello di Licata, il comune si oppone a decreto ingiuntivo di 397mila euro
Con decreto sindacale il Comune ha affidato l’incarico a un legale di fiducia, al fine di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo del tribunale di Agrigento, nell’ambito del procedimento R.G. per il pagamento di 397.198,53 euro oltre agli interessi a titolo di quote di funzionamento per gli anni 2004-2008 e 2001- 2013. Il Comune di Campobello di Licata ha nominato quale legale di fiducia l’avvocato Giovanni Rinzivillo, del foro di Agrigento.