Con decreto sindacale il Comune ha affidato l’incarico a un legale di fiducia, al fine di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo del tribunale di Agrigento, nell’ambito del procedimento R.G. per il pagamento di 397.198,53 euro oltre agli interessi a titolo di quote di funzionamento per gli anni 2004-2008 e 2001- 2013. Il Comune di Campobello di Licata ha nominato quale legale di fiducia l’avvocato Giovanni Rinzivillo, del foro di Agrigento.

Giovanni Blanda