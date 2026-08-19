“Non abbiamo mai smesso di cercarla. Purtroppo il ritrovamento del cadavere della nostra concittadina Luigia Narbone ha fatto perdere le speranze anche quelle flebili che erano rimaste. In questo momento di grande dolore per i familiari, il figlio ed i parenti della signora Narbone faccio proprio il sentimento dell’ intera comunità che rappresento esprimendo loro profondo cordoglio per la tragica scomparsa. Ringrazio la Prefettura, gli uomini dell’Arma dei carabinieri, della polizia di Stato, della polizia municipale, dei vigili del fuoco ,della protezione civile regionale,provinciale e comunale che in questi giorni sono stati impegnati nelle ricerche della signora Narbone con l’ abnegazione e la professionalità che li contraddistingue e senza risparmiare energie”. Vincenzo Corbo sindaco di Canicattì
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