Il progetto “Le vie del cibo della lunga vita” entra nel vivo tra i borghi sicani con un calendario di appuntamenti dedicati alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e delle tradizioni locali. L’iniziativa, promossa dalla Smap, è finanziata dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea – Dipartimento regionale dell’Agricoltura, con il patrocinio dell’Ars e il sostegno di Comuni e sponsor privati. Tra i partner: il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, l’associazione Via delle Rondini, il Gal Sicani, il Distretto Turistico Valle dei Templi, il Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e forestali dell’Università di Palermo, il consorzio di tutela Arancia di Ribera DOP e Olio Extravergine di Oliva di Sicilia IGP.

Le prime tappe del tour

Le prime tappe di presentazione e promozione della nuova fase del tour si sono svolte a Contessa Entellina, in occasione del Terre Sicane Wine Fest, a Cattolica Eraclea per la Sagra dei Frutti della Terra, a Siculiana con “Assittati fora”, a San Giovanni Gemini con Monti DiVini, a Cianciana con la Sagra del raccolto dei grani antichi e dei legumi e a Bisacquino con la Sagra della Cipolla Busacchinara.

L’appuntamento di Santo Stefano Quisquina

Il prossimo appuntamento è in programma il 28 agosto a Santo Stefano Quisquina, nella villa comunale. In serata è prevista una degustazione delle eccellenze della zootecnica dei Sicani, preceduta alle 18 dalla presentazione del saggio-sintesi della prima edizione di “Monti Sicani, l’anima antica della Sicilia – Le vie del cibo della lunga vita”, edito da Zolfo. All’incontro, moderato da Ginevra Reina, interverranno il sindaco Francesco Cacciatore, la magistrata Marzia Sabella, il giornalista Lirio Abate, il regista Christian Reina, il presidente dell’associazione Via delle Rondini, Salvatore Presti. Il volume – firmato da Gaetano Savatteri, Marzia Sabella, Lorenzo Reina e Carmelo Sardo – accompagna il lettore alla scoperta della longevità mediterranea e del legame tra territorio, alimentazione e benessere. A seguire la presentazione del premio “Controvento – Lorenzo Reina”.

A San Giovanni Gemini record di ultracentenari

Il sindaco di San Giovanni Gemini e vice presidente della Smap, Dino Zimbardo, evidenzia il legame tra longevità, dieta mediterranea e qualità della vita. “Grazie anche alla collaborazione dell’Università di Palermo, abbiamo confermato che la longevità nei borghi sicani è legata alla qualità della vita e a un’alimentazione sana, stagionale e radicata nella dieta mediterranea. San Giovanni Gemini fa da capofila con sei ultracentenari su circa 7.500 abitanti. Vogliamo valorizzare i nostri prodotti, portarli sulle tavole dei cittadini e farli conoscere anche in fiere regionali, nazionali e internazionali”.

Il calendario delle prossime tappe

Il calendario proseguirà il 30 agosto a Burgio, il 6 settembre a Villafranca Sicula e, nel mese di settembre, con tappe a San Biagio Platani, Alessandria della Rocca, Palazzo Adriano e Cammarata. Il tour farà poi tappa a Lucca Sicula dal 23 al 25 ottobre per la Festa dell’Olio e a Castronovo di Sicilia per il Castrum Food Fest, prima di concludersi a Montedoro con la Sagra della Guastedda. Il tour coinvolgerà anche il mondo della ristorazione, con momenti dedicati al racconto delle ricette tradizionali tramandate dalle famiglie e reinterpretate dai ristoratori del territorio. È prevista una tappa con il Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e forestali dell’Università di Palermo, per un confronto con gli alunni delle scuole sicane sui temi del cibo, della cultura e della sostenibilità. Iniziative si terranno anche ad Alessandria della Rocca e Cammarata.

Promozione e commercializzazione

Per la promozione internazionale sono previste campagne specifiche sul web e sui social, oltre alla partecipazione a eventi e fiere in Germania e in Francia, in collaborazione con imprese e associazioni locali. Il progetto coinvolge produttori, ristoratori e agriturismi, con l’obiettivo di rafforzare la rete di promozione territoriale.