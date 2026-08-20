Gli agenti di polizia dello Stato nel corso dei controlli per il ferragosto hanno bloccato una festa con 630 persone in un lido di Sferracavallo a Palermo. Nel corso della serata sono stati esplosi anche fuochi d’artificio a distanza ravvicinata dai clienti che ballavano.

I poliziotti hanno individuato anche i due addetti alla sicurezza che svolgevano servizio d’ordine nel locale senza essere iscritti nell’albo della prefettura. I lanci dei fuochi sono stati effettuati anche nella zona di mare navigabile e lungo la direttrice interessata dalle rotte di atterraggio e decollo degli aeromobili diretti allo scalo “Falcone-Borsellino” di Punta Raisi.

Nel corso dell’intervento sono state sequestrate cinque batterie di fuochi artificiali “Pirobox”.

I titolari venivano denunciati per le violazioni riscontrate nell’organizzazione dell’evento.

Nel corso dei controlli nella zona della villetta sempre della borgata marinara sono stati denunciati una donna e un uomo che hanno allestito un chiosco abusivo di vendita di alcolici. I due sono accusati di avere venduto alcol anche ai minorenni. Le bottiglie di liquore e la struttura sono state sequestrate.