Un lavoratore assunto irregolarmente ma anche mancata informazione dei rischi sul luogo di lavoro e omesso aggiornamento del Dvr (Documento di valutazione dei rischi). Sono le criticità riscontrate dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Agrigento durante una ispezione effettuata in una comunità per disabili psichici a Licata. I militari dell’Arma, al termine dell’accertamento, hanno denunciato un sessantenne del posto. Si tratta del responsabile della struttura. Nei suoi confronti, inoltre, è scattata anche una sanzione di circa 3 mila euro.
Irregolarità in una comunità per disabili psichici a Licata, denunciato 60enne
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