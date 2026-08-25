Un drammatico evento sulle coste di Licata ha rischiato di tramutarsi in tragedia quando, nel tardo pomeriggio dello scorso 17 agosto, travolto da onde impetuose e insidiose correnti di risacca, uno scafo con otto persone a bordo, tra cui diversi minori, si è improvvisamente ribaltato. A volgere a lieto fine un pomeriggio altrimenti drammatico sono stati la prontezza e l’altruismo di una coppia presente sul posto.

Tra i bagnanti era presente il collega Roberto Cataffo (Maresciallo Ordinario), dirigente regionale dell’USIF, in forza alla Guardia di Finanza di Caltanissetta, il quale non ha esitato ad affrontare il pericolo lanciandosi tra le onde insieme ad altri presenti e, dopo aver raggiunto l’imbarcazione capovolta, portando al sicuro una bambina. Altrettanto provvidenziale si è rivelato il contributo della compagna, operatrice sanitaria specializzata nella gestione delle emergenze che, raggiunto a riva un giovane naufrago privo di sensi e con le vie aeree ostruite, ha eseguito tempestivamente le manovre di rianimazione, consentendogli di riprendere le funzioni vitali prima dell’arrivo dei soccorsi del 118.

Dimostrando uno straordinario autocontrollo, il finanziere ha poi coordinato la macchina dei soccorsi: ha allertato il 112, il 117 e il 1530 della Guardia Costiera e, di fronte all’impossibilità per la motovedetta di avvicinarsi a riva, ha affiancato l’autorità marittima nelle operazioni di identificazione dei superstiti e nell’ispezione dello scafo, meritando il vivo compiacimento del Comandante della Capitaneria di Porto. L’episodio ha raccolto il plauso partecipe dell’ USIF e della Segreteria Regionale Sicilia, fieri di un gesto che incarna perfettamente i valori del Corpo.