Sanzioni e ammende per oltre 17 mila euro per alcune irregolarità amministrative e nelle norme sulla sicurezza. È il bilancio di un controllo eseguito dai poliziotti della Questura di Agrigento in uno stabilimento balneare a Licata. Gli agenti, unitamente ai vigili del fuoco, guardia di finanza e tecnici dell’Asp, hanno ispezionato il chiosco rilevando criticità durante una serata musicale organizzata. Al termine dell’ispezione sono scattate sanzioni per circa 17 mila euro.
Controlli in uno stabilimento balneare, sanzioni per quasi 20 mila euro
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Barca si ribalta nel mare di Licata, finanziere e la compagna salvano 8 persone
Un drammatico evento sulle coste di Licata ha rischiato di tramutarsi in tragedia quando, nel tardo pomeriggio dello scorso 17 agosto, travolto da onde...
Sorpresi con un panetto di hashish a Licata, indagati due minorenni
I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Licata hanno deferito in stato di libertà due 17enni, residenti a Palma di Montechiaro, ritenuti responsabili,...
Perde il controllo dell’auto e si schianta contro muro, 20enne in ospedale
Un ventenne agrigentino è rimasto ferito in seguito ad un incidente autonomo avvenuto nella notte tra sabato e domenica nel quartiere di Villaggio Mosè....
Il reparto di Malattie infettive resta chiuso, l’unico candidato non si presenta
Il reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Ribera rimane chiuso per mancanza del primario e di medici. L’unico candidato al concorso per la direzione...
Agrigento Pride: il 29 agosto la città scende in strada per i diritti e...
Agrigento si prepara a colorarsi di arcobaleno, a camminare insieme e a far sentire forte la propria voce per i diritti, per la libertà,...
Decine di cicogne sul cielo di Menfi, il sindaco: “Che sia segno di auspicio”
Menfi ha ricevuto la gradita visita di decine di cicogne, in volo, quasi a disegnare una strada sopra le case. “Per la natura è...
Sinistra Italiana Favara: soddisfazione per il finanziamento destinato all’acquisto di nuovi arredi per tre...
Sinistra Italiana Favara esprime grande soddisfazione per il finanziamento complessivo di 310.000 euro destinato all’acquisto di nuovi arredi per tre strutture educative della nostra...