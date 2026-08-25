Sanzioni e ammende per oltre 17 mila euro per alcune irregolarità amministrative e nelle norme sulla sicurezza. È il bilancio di un controllo eseguito dai poliziotti della Questura di Agrigento in uno stabilimento balneare a Licata. Gli agenti, unitamente ai vigili del fuoco, guardia di finanza e tecnici dell’Asp, hanno ispezionato il chiosco rilevando criticità durante una serata musicale organizzata. Al termine dell’ispezione sono scattate sanzioni per circa 17 mila euro.