Menfi ha ricevuto la gradita visita di decine di cicogne, in volo, quasi a disegnare una strada sopra le case. “Per la natura è migrazione, un viaggio antico che segue il ritmo delle stagioni. Ma noi vogliamo leggerci anche qualcosa di più”, scrive in un post il sindaco Vito Clemente. “La cicogna è da sempre simbolo di vita, di ritorno, di nuovi inizi. E allora lasciamo che questo spettacolo straordinario sia anche un auspicio per Menfi. Che quelle ali portino con sé buone notizie, serenità e futuro. E che, dopo aver attraversato il cielo, scelgano di tornare ancora qui perché ci sono luoghi che, quando li hai conosciuti, non dimentichi più. E Menfi non si dimentica. Buon viaggio, lasciate a Menfi un po’ della fortuna che il vostro volo sembra promettere”; chiude il suo pensiero il primo cittadino