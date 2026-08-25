La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 28 anni che, nei giorni scorsi, è stato trovato in possesso di un involucro con 71 grammi di cocaina, nascosto negli slip.

Il giovane è stato individuato durante un’ordinaria attività di controllo del territorio finalizzata a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Gli accertamenti sono stati intensificati soprattutto a ridosso di parchi e aree urbane frequentate da famiglie e bambini, nonché dei luoghi di aggregazione giovanile. Durante il pattugliamento, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Catania hanno notato il 28enne in via Lavandaie, nei pressi dell’ingresso di villa “Pacini”, a bordo di uno scooter. Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha ingranato la marcia e, in tutta fretta, ha tentato di dileguarsi, dirigendosi verso via Plebiscito.

Una volta raggiunto, il 28enne è stato fermato, identificato e sottoposto a controllo. Durante l’attività di polizia di giudiziaria, l’uomo, già noto per precedenti in materia di spaccio di stupefacenti, è stato trovato in possesso di 71 grammi di cocaina conservati in un involucro in cellophane termosaldato, nascosto nella biancheria intima. La perquisizione è stata estesa anche alla sua abitazione dove è stata rinvenuta una bustina di marijuana. Tutta la droga rinvenuta è stata posta sotto sequestro e il 28enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. In attesa del rito direttissimo, i poliziotti hanno condotto il pusher nelle camere di sicurezza della Questura, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.