Un Canicattinese di 37 anni è stato denunciato in stato di libertà con l’ accusa di rapina. Nei giorni scorsi l uomo ha preso di mira il titolare di una tabaccheria e dopo averlo strattonato si è impossessato di alcuni pacchetti di sigarette fuggendo via. Per nulla intimorito il proprietario della tabaccheria ha chiamato il 112. Sul posto gli agenti del commissariato di Canicattì che fanno rintracciato il trentasettenne denunciandolo alla procura di Agrigento.