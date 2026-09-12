Momenti dedicati a Franco Battiato e Pippo Baudo, il ricordo di Pio La Torre, ma anche laboratori per bambini, teatro e musica dal vivo. Prosegue a Palermo la rassegna culturale L’Alloro Fest 2026, diretta da Giovanni Apprendi, che trasforma il Giardino dei Giusti di via Alloro 90 in un polo d’incontro nel cuore del centro storico fino al 27 settembre.

Il palinsesto della nuova settimana si apre giovedì 10 settembre alle ore 20.00 con la presentazione dei volumi di Repubblica dedicati ai siciliani da esportazione nell’incontro “Da Battiato a Baudo”, presentato dal giornalista Emanuele Lauria. Alle 20.30 seguirà il recital “Dalla parte giusta (Pio La Torre: Storia di una Formazione)” di Gianfranco Perriera, portato in scena con Dario Frasca, Giulio Giallombardo ed Elena Pistillo.

Venerdì 11 settembre alle 20.30 l’attenzione si sposta sul libro “Generazione ribelle” di Boris Antonino Blando, presente insieme a Dario Carnevale, seguito dal concerto “Radici mediterranee” di Floriana Pullara, organizzato in collaborazione con il Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera.

Sabato 12 settembre, sempre alle 20.30, sarà presentato in anteprima “Restare è resistere. Per il futuro di una generazione” di Giuseppe Trovato alla presenza dell’autore e di Francesco Leone, per poi dare spazio alla rappresentazione “L’altra riva. Voci dei confini del mondo” di Emanuele Buttitta, in scena con Maria Teresa Coraci ed Enrico Stassi.

Domenica 13 settembre la giornata prenderà il via al mattino, dalle 10.30 alle 13.30, con i laboratori culinari per bambini, letture, info-point sulla sana alimentazione e talk show di esperti. L’appuntamento è a cura di Minimupa. La sera, alle 20.30, si terrà la presentazione del libro “Come scoprire un cimitero di mafia a S. Giuseppe Jato e portarselo a casa” di Giovanni Guadagna con Pino Apprendi, seguita dal recital “Ahi, A.I. Sogno Siciliano. Conversazioni con il robot in scena”, scritto da Pietro Attinasi, interpretato da Pietro Macaluso e Liliana Sinagra con le canzoni di Arianna Attinasi.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti della manifestazione è libero. Per l’intera durata della rassegna, il Giardino dei Giusti ospita un’iniziativa legata al progetto di sensibilizzazione e inclusione “L’invisibile agli occhi – Voglio vederci chiaro”, con la presenza di sagome rappresentative di persone con disabilità visive.

In caso di pioggia gli eventi si svolgeranno al coperto presso la vicina Chiesa di Santa Maria degli Angeli alla Gancia, in via Alloro 6.