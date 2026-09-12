Quasi tre chili di hashish e oltre cinquecento grammi di cocaina sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza nei pressi della stazione ferroviaria di Messina Centrale. Un uomo è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta dai finanzieri del gruppo di Messina insieme alle unità cinofile. Decisivo l’intervento del cane antidroga Haidy, che ha puntato un bagaglio a mano a bordo del quale viaggiava un passeggero appena sceso da un autobus proveniente dal nord Italia. Alla vista dei militari, l’uomo ha tentato di allontanarsi ma è stato subito bloccato.

All’interno delle valigie i militari hanno trovato trenta panetti di hashish per un peso complessivo di quasi tre chilogrammi e un pacco con oltre mezzo chilogrammo di cocaina. La droga sequestrata ha un valore stimato sul mercato di circa centomila euro.

Dagli accertamenti successivi è emerso che l’indagato è di origini marocchine, senza fissa dimora e destinatario di due provvedimenti di espulsione. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato associato alla casa circondariale di Messina Gazzi.

L’operazione conferma l’attenzione dei controlli nei principali punti di snodo e di accesso alla Sicilia, considerati snodi cruciali per il transito dei flussi di stupefacenti destinati all’isola. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.