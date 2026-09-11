Un ragazzo di 17 anni Emanuel Giorgio Ruta, residente a Pozzallo è morto in un incidente stradale il giovane che ha perso la vita nel tragico sinistro avvenuto nel pomeriggio di giovedì lungo la strada della Michelica, a Modica.

L’adolescente lavorava come pony express per una pizzeria.

L’incidente si è verificato poco dopo le 17, nel tratto che precede contrada Beneventano, in corrispondenza della curva nota come “Gigi Olivari”.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, il diciassettenne viaggiava in sella al suo scooter quando, mentre si accingeva a svoltare a sinistra, avrebbe perso il controllo del mezzo.

Scivolato sull’asfalto, sarebbe finito nella corsia opposta, proprio sulla traiettoria di un’auto che sopraggiungeva.

L’impatto è stato violentissimo.

L’allarme è scattato immediatamente: sono intervenute le ambulanze del 118 e, dato il quadro clinico, è stato richiesto anche l’elisoccorso.

Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione, le gravissime ferite riportate non hanno lasciato scampo al giovane.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale di Modica; la strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.