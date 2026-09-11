Tre persone sono state denunciate dalla polizia di Canicattì dopo la violenta rissa scoppiata domenica sera all’interno della villa comunale. Un romeno di 34 anni era stato trovato ferito e sporco di sangue tra i viali dell’unico polmone verde di cui dispone la città. Sul posto dopo i fatti gli agenti che hanno avviato le indagini che hanno portato all’identificazione di tre persone. Per due di loro oltre alla denuncia per rissa aggravata è scattata anche l’accusa di detenzione di oggetti atti ad offendere. Infatti, i poliziotti hanno rinvenuto oltre ad un coltello che era ancora sporco di sangue anche una mazza da baseball utilizzata durante la colluttazione. Sconosciuti al momento i motivi che hanno portato al violento tafferuglio.
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