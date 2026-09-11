Il 15 ottobre a Campobello di Licata sarà presente Pier Luigi Bersani ex segretario nazionale del Partito Democratico. In piazza incontrerà i giovani del Patto per Restare nato per difendere il diritto dei siciliani a vivere, lavorare e costruire il proprio futuro in Sicilia contrastando in questo modo lo spopolamento dell’isola. Giovani che per presentare l’inzitiva scrivono: “Spesso sentiamo dire che il diritto a restare non può essere una battaglia di destra o di sinistra, che deve essere semplicemente una battaglia giusta. Non siamo d’accordo. Il diritto a restare che in questi anni abbiamo costruito grida che non è accettabile lasciare indietro i territori rimasti fuori dal centro, mentre pochi grandi centri assorbono tutto. Grida che i diritti sono diritti anche quando si è in uno e che non è la quantità a stabilire se un diritto vada garantito. Grida che i diritti non si ottengono facendo la fila per stabilire a chi spettano prima ma battendosi perché siano sempre di tutti e di tutte, senza esclusioni. Per questo il nostro diritto a restare non è soltanto giusto: è giusto e di sinistra. Il 15 ottobre lo chiediamo a Pier Luigi Bersani” L’incontro avrà inizio alle 20.