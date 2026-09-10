Il Partito Democratico di Campobello di Licata stigmatizza l’atto vandalico cui e’ stato oggetto il PD di Roma.
“Questa notte è stata vandalizzata la sede del Partito Democratico di Roma – si legge nella nota dei dem di Campobello-. È stata divelta la nostra insegna e sono comparsi adesivi e scritte con simboli fascisti. Un atto grave e inaccettabile, che colpisce un luogo di partecipazione e di democrazia. Non saranno intimidazioni e nostalgie fasciste a fermare il nostro impegno””. “”La sede del PD Roma – si legge ancora – continuerà a essere aperta e viva, come è sempre stata. L’insegna tornerà al suo posto e noi continueremo a fare politica, ogni giorno, senza farci intimidire.” – Enzo Foschi””
Giovanni Blanda
Il Partito Democratico di Campobello di Licata stigmatizza l’atto vandalico cui e’ stato oggetto il PD di Roma
Il Partito Democratico di Campobello di Licata stigmatizza l’atto vandalico cui e’ stato oggetto il PD di Roma.