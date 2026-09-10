Il Partito Democratico di Campobello di Licata stigmatizza l’atto vandalico cui e’ stato oggetto il PD di Roma.

“Questa notte è stata vandalizzata la sede del Partito Democratico di Roma – si legge nella nota dei dem di Campobello-. È stata divelta la nostra insegna e sono comparsi adesivi e scritte con simboli fascisti. Un atto grave e inaccettabile, che colpisce un luogo di partecipazione e di democrazia. Non saranno intimidazioni e nostalgie fasciste a fermare il nostro impegno””. “”La sede del PD Roma – si legge ancora – continuerà a essere aperta e viva, come è sempre stata. L’insegna tornerà al suo posto e noi continueremo a fare politica, ogni giorno, senza farci intimidire.” – Enzo Foschi””

Giovanni Blanda