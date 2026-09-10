Non solo Ravanusa. Anche Campobello di Licata, la “”BlueGym Fitness”” dell’ istruttrice Irene Iannello, in luce alla competizione internazionale di danza aerea in Spagna a Lloret de Mare.
Le virtuose atlete di Campobello hanno primeggiato nella categoria “”Tessuto”‘, dimostrando grinta, eleganza e una preparazione impeccabile che hanno conquistato la giuria internazionale:
Flavia Patti: 1° classificata nel “”Livello Avanzato””;
Alessia D’Angelo: 1° classificata nel “”Livello Intermedio””.
“”Un risultato eccezionale che premia le ore di duro allenamento, la passione e la dedizione quotidiana in palestra, guidate magistralmente dalla competenza e dalla visione artistica di Irene Iannello – ha affermato il Sindaco Vito Terrana -.
Complimenti di cuore a Flavia e ad Alessia per aver portato in alto il nome di Campobello di Licata e i colori della loro scuola su un palcoscenico internazionale! Ad maiora!””.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, la “”BlueGym Fitness” in luce alla competizione internazionale di danza aerea in Spagna
Non solo Ravanusa. Anche Campobello di Licata, la “”BlueGym Fitness”” dell’ istruttrice Irene Iannello, in luce alla competizione internazionale di danza aerea in Spagna a Lloret de Mare.