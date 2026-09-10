Non solo Ravanusa. Anche Campobello di Licata, la “”BlueGym Fitness”” dell’ istruttrice Irene Iannello, in luce alla competizione internazionale di danza aerea in Spagna a Lloret de Mare.

​Le virtuose atlete di Campobello hanno primeggiato nella categoria “”Tessuto”‘, dimostrando grinta, eleganza e una preparazione impeccabile che hanno conquistato la giuria internazionale:

​Flavia Patti: 1° classificata nel “”Livello Avanzato””;

​Alessia D’Angelo: 1° classificata nel “”Livello Intermedio””.

“”​Un risultato eccezionale che premia le ore di duro allenamento, la passione e la dedizione quotidiana in palestra, guidate magistralmente dalla competenza e dalla visione artistica di Irene Iannello – ha affermato il Sindaco Vito Terrana -.

​Complimenti di cuore a Flavia e ad Alessia per aver portato in alto il nome di Campobello di Licata e i colori della loro scuola su un palcoscenico internazionale! Ad maiora!””.

Giovanni Blanda