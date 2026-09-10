È di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto pochi minuti fa lungo la statale 115, nel territorio di Licata, nei pressi del passaggio a livello situato a circa un chilometro dall’ingresso della città per chi proviene da Gela.

Stando alle prime informazioni, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il conducente di un’automobile avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo mentre percorreva la curva che precede il passaggio a livello. La vettura è uscita dalla carreggiata e si è ribaltata.

L’allarme ha fatto scattare immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivati un’ambulanza del 118, i carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco. I pompieri hanno dovuto lavorare per liberare il conducente dall’abitacolo, rimasto intrappolato tra le lamiere dell’auto.

L’uomo è stato quindi affidato ai sanitari e trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

L’incidente sta causando rallentamenti alla circolazione lungo la statale 115. Il traffico dovrebbe tornare regolare dopo il completamento delle operazioni di rimozione del veicolo incidentato.