Adriana La Porta è il nuovo presidente aggiunto della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana. Assume l’incarico con una lunga esperienza maturata nella magistratura contabile. E’ magistrato della Corte dei conti dal 1999 e ha svolto funzioni sia nell’area giurisdizionale che di controllo. Nel corso della sua carriera ha operato, infatti, quale sostituto e, poi, vice-procuratore regionale presso la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana e presso la Procura Generale della Corte dei conti.

Ha, quindi, svolto funzioni di controllo presso la Sezione di controllo per la Regione siciliana, anche quale Consigliere delegato al controllo di legittimità sugli atti delle amministrazioni dello Stato e della Regione siciliana. Ha svolto ulteriore attività di controllo presso la Sezione controllo sugli Enti della Corte dei conti, funzione per la quale è stata magistrato delegato al controllo su vari enti, tra cui l’Agenzia Nazionale Sicurezza Volo e l’Istituto per l’Enciclopedia Treccani Spa; attualmente è magistrato delegato al controllo dell’Istituto Superiore di Sanità.

Attualmente è componente del direttivo dell’Associazione magistrati della Corte dei conti.