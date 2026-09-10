Macchia di Giarre (CT) si prepara ad accogliere la seconda edizione del Festival Etneo del Porcino, l’evento che celebra il re dei boschi, il fungo porcino, trasformando il territorio etneo in un punto di riferimento per la promozione dell’enogastronomia e delle eccellenze produttive della Sicilia.

Per quattro giornate, distribuite nei due weekend del 19-20 e 26-27 Settembre, il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva fatta di sapori autentici, spettacoli, show cooking, degustazioni e incontri con le migliori realtà produttive dell’isola. Il Festival conferma la propria missione: valorizzare il patrimonio agroalimentare siciliano attraverso un evento di qualità, capace di coinvolgere visitatori di tutte le età.

Tra le grandi novità dell’edizione 2026 spicca la realizzazione di una grande area dedicata ai bambini, pensata per offrire momenti di svago, animazione e attività ricreative, rendendo il Festival un appuntamento ideale per tutta la famiglia.

Grande rilievo assume anche la presenza dell’Associazione Cuochi Catania, guidata dallo chef Pietro Arezzi, che porterà al Festival professionalità, esperienza e prestigio attraverso dimostrazioni culinarie e momenti dedicati alla valorizzazione della cucina siciliana.

Tra le novità più attese figura inoltre una raffinata Area Wine Tasting, dove esperti del settore accompagneranno i visitatori in degustazioni guidate dei migliori vini siciliani, creando un perfetto connubio tra il fungo porcino e le eccellenze vitivinicole dell’isola.

Nasce quest’anno anche una nuova e importante Area Food, interamente affidata ai migliori ristoratori siciliani. Ogni chef presenterà una propria specialità gastronomica con protagonista assoluto il re del Festival: Sua Maestà il Porcino, offrendo al pubblico un percorso culinario ricco di sapori, creatività e tradizione.

Per agevolare l’afflusso dei visitatori sarà inoltre attivato un servizio navetta gratuito, pensato per garantire un accesso ancora più comodo e sostenibile all’evento.

Confermano la loro preziosa collaborazione due importanti realtà istituzionali del territorio: l’Istituto Alberghiero Giovanni Falcone di Giarre e l’Istituto Agrario Leonardo – sede Mazzei, che anche quest’anno contribuiranno con il loro impegno alla riuscita della manifestazione, offrendo agli studenti un’importante occasione di crescita professionale e di contatto diretto con il mondo dell’enogastronomia.

Elemento distintivo del Festival sarà ancora una volta la presenza di espositori selezionati provenienti da tutta la Sicilia, aziende che rappresentano il meglio della produzione agroalimentare e artigianale dell’isola. Ogni stand racconterà una storia di qualità, tradizione e innovazione, offrendo ai visitatori la possibilità di conoscere e degustare autentiche eccellenze siciliane.

«Dopo il grande successo della prima edizione abbiamo deciso di costruire un Festival ancora più ricco, organizzato e coinvolgente – dichiara Alfio Ragaglia, organizzatore della manifestazione –. Nelle giornate del 19, 20, 26 e 27 Settembre vogliamo che Macchia di Giarre (CT) diventi un punto d’incontro per famiglie, appassionati di gastronomia e turisti. Il nostro obiettivo è offrire ai visitatori un’esperienza completa: degustare piatti tipici, assistere agli show cooking, conoscere le migliori aziende siciliane e lasciarsi conquistare dall’atmosfera unica del Festival Etneo del Porcino. Questo evento nasce per valorizzare il territorio e promuovere le eccellenze della Sicilia attraverso la qualità, la cultura gastronomica e la collaborazione tra produttori, chef, scuole e istituzioni.»

Dopo il Memorial Saro Ragaglia dello scorso anno, anche questa edizione compie un ulteriore salto di qualità: il riconoscimento si trasforma infatti nel Premio Saro Ragaglia, che premierà un’importante figura del territorio, a testimonianza del valore e dell’eredità lasciata da Saro Ragaglia nella comunità.

Il Festival Etneo del Porcino 2026, in programma il 19, 20, 26 e 27 Settembre a Macchia di Giarre (CT) si conferma come uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi della Sicilia. Quattro giornate dedicate al gusto, alla valorizzazione del territorio e alle eccellenze dell’isola, pensate per offrire un’esperienza autentica e coinvolgente a visitatori provenienti da tutta la regione e non solo.