

Incidente mortale, lungo la strada statale 640 “Strada degli Scrittori”, all’interno della galleria Caltanissetta, in direzione dello svincolo con l’autostrada A19 “Palermo-Catania”. Il sinistro, avvenuto in corrispondenza del km 54,508, ha coinvolto una motocicletta e un mezzo pesante. Il motociclista, del quale non si hanno ancora i dati, è morto sul colpo.

Sul luogo del sinistro sono presente Polizia, Carabinieri, i sanitari del 118 e il personale Anas è presente sul posto per la gestione della viabilità e per garantire la sicurezza della circolazione.

“A seguito della chiusura della SS 640 “Strada degli Scrittori”, al km 54,508, in direzione dello svincolo A19, si segnala che il percorso alternativo prevede l’uscita obbligatoria allo svincolo di Caltanissetta Sud, con prosecuzione lungo la SS 640 dir e successivamente sulla SS 626, fino al ricongiungimento con la viabilità ordinaria”, rende noto l’Anas.