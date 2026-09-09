Il Comune di Naro informa la cittadinanza che è attivo lo Sportello Sociale, un punto di ascolto, informazione e supporto dedicato interamente agli anziani e alle persone con disabilità.

L’iniziativa si propone di stare accanto a chi ha più bisogno, favorendo autonomia, partecipazione e accesso ai servizi.

I servizi offerti

Servizi di accompagnamento

Lo sportello fornisce supporto negli spostamenti per favorire l’autonomia e la partecipazione alla vita della comunità. In particolare:

accompagnamento al Cimitero per far visita ai propri cari in sicurezza;

visite ai Monumenti per accedere al patrimonio culturale del paese;

accesso al Palazzo Comunale per recarsi negli uffici pubblici senza barriere.

Supporto digitale e burocratico

Viene offerta assistenza per superare le difficoltà legate alla tecnologia e alle pratiche amministrative:

compilazione moduli cartacei;

supporto completo per l’invio di istanze online e pratiche telematiche;

informazioni aggiornate e verifica dei requisiti per bonus e agevolazioni.

Assistenza e supporto a domicilio

Presso lo sportello è possibile presentare domanda per ricevere interventi di supporto direttamente a casa, pensati per facilitare e migliorare la gestione della vita quotidiana.

Lo Sportello Sociale rappresenta un ulteriore strumento messo a disposizione dall’Amministrazione comunale per garantire vicinanza, inclusione e concreta attenzione alle fasce più fragili della popolazione.

Per informazioni e richieste è possibile rivolgersi agli uffici comunali competenti.