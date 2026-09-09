Il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, ha disposto il divieto di vendita ai soggetti residenti a Licata dei biglietti validi per la terza giornata del campionato di Serie D che vedrà in scena il derby tra Favara e Licata. Il match, in programma il 16 settembre allo stadio Bruccoleri, è ritenuto evento sportivo con elevati profili di rischio per l’ordine pubblico alla luce della nota rivalità tra le due tifoserie che, anche nel recente passato, hanno causato episodi di teppismo e violenza. Uno stesso provvedimento era già stato adottato lo scorso 30 agosto quando ai tifosi del Favara venne vietata la trasferta del Dino Liotta per il derby di Coppa Italia.


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