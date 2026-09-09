8 donazioni e 1 pre-donazione il bilancio della prima raccolta ordinaria di sangue del mese di settembre a Campobello di Licata, promossa dal della sezione Avis di Campobello di Licata. Lo ha reso noto il “”volontario”” Avis Angelo Falsone.

La donazione si e’ tenuta nella sede dell’associazione, in via Medici, nelle vicinanze della Chiesa parrocchiale San Giuseppe – Unità pastorale “La Sacra famiglia”. In precedenza erano state incamerate 3 donazioni, in via straordinaria. La successiva donazione il giorno 11settembre.

G. BLANDA