Brutta avventura sabato notte per una donna di Racalmuto che in casa si è vista entrare un ladro. Malvivente che è stato messo in fuga dalle urla della proprietaria dell’abitazione. Sentendo rumori la quarantacinquenne è andata a controllare pensando di aver lasciato una finestra aperta ed invece ha trovato il ladro mentre stava rovistando dappertutto. Ha cominciato così ad urlare a squarciagola facendolo scappare. Sul posto dopo l’allarme sono intervenuti i carabinieri.