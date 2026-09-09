Presso l’Archivio di Stato di Agrigento, si rinnova l’appuntamento con le attività del Laboratorio didattico multisensoriale. Uno spazio dedicato alle esperienze e alla conoscenza del patrimonio archivistico in chiave inclusiva e accessibile. Dal 9 settembre saranno attivati i nuovi percorsi del Laboratorio didattico multisensoriale della sezione didattica dell’Archivio di Stato di Agrigento. I percorsi, rivolti alle scuole, di ogni ordine e grado, sono strettamente legati ai progetti del nuovo Piano di Valorizzazione 2026. Particolare attenzione è stata rivolta all’accessibilità culturale, anche per valorizzare i progetti realizzati nell’ambito del PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura – Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3) – Misura 1 “Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione” – Investimento 1.2 “Rimozione delle Barriere Fisiche e Cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”.

Il Laboratorio didattico multisensoriale dell’Archivio di Stato di Agrigento offre numerosi percorsi, esperienze e attività per favorire e accrescere partecipazione, inclusione e conoscenze. Le aree tematiche dei percorsi, sono le seguenti: Archivi e conservazione: Focus su tutela e conservazione del patrimonio archivistico, dalla fotoriproduzione alla digitalizzazione del patrimonio archivistico. Archivi e carcere: Focus sulle fonti archivistiche per la storia dell’ex Carcere di San Vito di Agrigento in rapporto al progetto PNRR “Carte senza barriere”. Archivi e archeologia: Focus sulle fonti archivistiche per la storia della Valle dei Templi di Agrigento in rapporto ai progetti Parchium- L’archivio racconta (Pon Fesr 2014-2020), digital library su Archivio Digitale, Fumetti nei musei e progetti di disseminazione. Archivi e territorio: Focus sulle fonti archivistiche per la storia del territorio e dell’architettura. Archivi e scuola: Focus sulle fonti archivistiche per le memorie della scuola. Archivi, musica e teatri: Focus sulle fonti archivistiche per la storia dello spettacolo. Le attività, incentrate su edutainment, cooperative learning, apprendimento per scoperta, rielaborazione dell’esperienza, rappresentano un’occasione di incontro con il mondo degli archivi e di valorizzazione del patrimonio archivistico dell’Archivio di Stato di Agrigento, costituendo, altresì, un’opportunità formativa e di arricchimento dei percorsi scolastici.