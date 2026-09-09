Trenta patenti ritirate nei primi sei mesi del 2026 e ben otto soltanto lo scorso agosto. È il bilancio della “stretta” della polizia locale di Agrigento che ha dichiarato guerra all’uso di cellulari alla guida. Una pratica diffusa e quantomai pericolosa, tra le prime cause di incidente. Nella Città dei templi, da quanto emerge, è molto frequente pizzicare gente al volante con lo smartphone in mano. L’ultimo in ordine di tempo è stato un autobottista privato, fermato degli agenti mentre alla guida era impegnato al cellulare. Nei suoi confronti è scattata la sospensione della patente per 15 giorni e 250 euro di multa.