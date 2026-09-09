utto pronto per la “Settimana della Legalità” che come ogni anno viene organizzata dall’amministrazione comunale di Canicattì per commemorare il sacrificio del Beato Rosario Angelo Livatino, del giudice Antonino Saetta e del figlio Stefano uccisi dalla mafia rispettivamente il 21 settembre del 1990 ed il 25 settembre del 1988 in altrettanti agguati scattati lungo la statale 640 Agrigento – Caltanissetta. La giunta comunale nel corso dell’ultima seduta ha approvato il programma di massima della iniziativa che si aprirà il 20 di settembre alle 19.30 con una veglia di preghiera che si svolgerà presso il parco “Livatino” ex statale 640 “strada degli scrittori”. Il 21 settembre giorno dell’agguato al giudice Livatino alle 10.30 presso la chiesa di Santa Chiara si terrà l’apertura della teca dove sono custodite le spoglie del martire della giustizia e una santa messa per ricordarlo nel trentaseiesimo anniversario della sua uccisione. Successivamente a mezzogiorno omaggio floreale alla stele che ne ricorda il luogo dell’agguato ed alle 18 apertura della Casa Museo Livatino. Il 22 settembre alle 9 presso la villa comunale “Memoria Viva” voci e testimonianze contro le mafie. Al giardino dei Giusti installazione in memoria del maresciallo dei carabinieri Giuliano Guazzelli anche lui assassinato da Cosa Nostra . Saranno presenti: Franscesa Grasta del centro studi Paolo e Rita Borsellino e Tiberio Bentivoglio imprenditore calabrese che si è ribellato al pizzo. Presentazione del libro “18 voci da Capaci a via D’Amelio di Giuseppe Lanza. Mercoledì 23 al Sociale 9.30 convegno organizzato dall’associazione nazionale magistrati di Agrigento, nel pomeriggio alle 17 intitolazione della biblioteca al giornalista Angelo Meli. Il 24 teatro Sociale “Giovani Legalità e Memoria” in ricordo del giudice Livatino a cura della Cisl e consegne di borse di studio agli studenti delle superiori. Il 25 settembre giorno dell’anniversario dell’uccisione del giudice Saetta e del figlio Stefano. Omaggio floreale alla tomba del magistrato e del figlio. Alle 10 inaugurazione del murales a loro dedicato e realizzato sul prospetto della scuola “Verga”, alle 11 santa messa a San Diego, A seguire omaggio alla stele in contrada Giulfo, Nel pomeriggio alle 21 in Corso Umberto concerto in memoria dei giudici Livatino, Saetta e del figlio Stefano promosso dal circolo di compagnia e dal Rotary club. A chiudere la settimana della legalità sabato 26 la piéce teatrale “I Siciliani” per la regia di Lella Falzone.