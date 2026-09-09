Grande risultato per le atlete di Ravanusa impegnate nella finale internazionale di danza aerea a Barcellona, in Spagna. Le cinque ragazze hanno ottenuto prestazioni di alto livello, conquistando posizioni di prestigio nelle diverse categorie.
Ecco i risultati:
Aurora Vivacqua e Clara Rago, categoria duo su cerchio: 1° posto
Iris Gattuso, categoria tessuto: 1° posto
Martina Musuraca, categoria tessuto: 2° posto
Agnese Minacori, categoria cerchio: 5° posto
Il sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola, ha espresso grande soddisfazione per le performance delle atlete: «Orgoglio ravanusano!».
La comunità intera si unisce ai complimenti rivolti alle ragazze, che hanno rappresentato con onore la propria città su un palcoscenico internazionale, riportando a casa risultati di eccellenza.