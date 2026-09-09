Convocazione del Consiglio Comunale, in seduta ordinaria, per il giorno 14 settembre, alle ore 19, 30, presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale. All’ ordine del giorno, oltre agli argomenti canonici, vale a dire la nomina degli scrutatori e la lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti, la mozione presentata da un Consigliere Comunale, sulla mozione per l’adozione del regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute consiliari e per l’istituzione dell’archivio digitale istituzionale permanente,l’. In agenda anche l’ approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2025.
Il presidente consiliare, Angelo Pierluigi Intorre – che ha convocato il Consiglio comunale -, informa che la seduta potrà essere seguita in diretta streaming.
Giovanni Blanda