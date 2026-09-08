Antonio Ingroia entra a far parte del movimento Controcorrente. L’adesione arriva a margine degli “Stati Generali” del movimento di Ismaele La Vardera, svoltisi ad Agrigento tra il 5 e 6 settembre. L’ingresso avviene all’interno del movimento regionale siciliano di Controcorrente: Ingroia manterrà contestualmente i suoi ruoli di presidente di un movimento politico nazionale come Azione Civile e della Fondazione Spazio Legalità. Alla base di questa decisione – spiega Ingroia – c’è la condivisione di valori che converge in una visione politica nella quale la legalità rappresenta un elemento centrale e non negoziabile”. “La mia adesione – prosegue – è espressione della mia volontà di contribuire attivamente a un progetto nel quale riconosco idee e obiettivi che considero importanti per il futuro della Sicilia e applicabili anche a livello nazionale”.”Metterò a disposizione – conclude Ingroia – la mia esperienza e il mio impegno nella difesa della legalità e della Costituzione per supportare il movimento nella sua attività, con l’obiettivo di contribuire alle istanze di cambiamento ormai non più differibili, che vogliamo portare avanti insieme”.
L’ex pm Antonio Ingroia entra nel movimento Controcorrente: “Il mio impegno a difesa della legalità”
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