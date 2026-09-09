Al via l’incidente probatorio nell’ambito dell’inchiesta sul tentato omicidio di un diciannovenne di Canicattì avvenuto nella notte tra il 19 ed il 20 aprile scorso. Il gip Nicoletta Sciarratta, accogliendo la richiesta dell’avvocato Antonio La Cola, conferirà il prossimo 23 settembre incarico ad un tecnico che dovrà eseguire una perizia balistica. Nello specifico, l’espero Gianfranco Guccia dovrà repertare i bossoli sequestrati in quella notte di fuoco e analizzarli.
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