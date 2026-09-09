

Momenti di paura ieri sera alla villa comunale dopo che all’ improvviso si è staccato un grosso ramo da un albero finito pesantemente sopra una panchina. Soltanto pochi minuti prima in quel luogo vi erano alcuni bambini accompagnati dai genitori che stavano giocando. Tra i primi ad accorrere Costantino Codreanu che ha circoscritto il pericolo che si era venuto a creare. Poi l ‘intervento dei vigili urbani con la zona che è stata transennata in attesa degli interventi di rimozione e messa in sicurezza che saranno eseguiti domani dagli operai del comune.