Il deputato regionale Luigi Salvaggio aderisce al gruppo parlamentare di Forza Italia

all’Assemblea regionale siciliana, che torna così a contare 13 componenti.

Imprenditore nel settore automobilistico, da anni è impegnato nell’amministrazione locale di Canicattì, dove

è stato consigliere comunale per tre mandati e vicepresidente del Consiglio comunale.

“Do il benvenuto a Luigi Salvaggio nel gruppo parlamentare di Forza Italia – dichiara Nino Minardo,

commissario regionale del partito in Sicilia –. È una scelta naturale: Luigi ha raccolto il consenso degli

elettori nelle liste di Forza Italia e oggi siede all’Ars anche in forza di quel risultato. Conosciamo il suo

radicamento nel territorio e la sua esperienza amministrativa: sono certo che saprà lavorare con serietà per

la provincia di Agrigento e per il gruppo parlamentare”.