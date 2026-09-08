Il deputato regionale Luigi Salvaggio aderisce al gruppo parlamentare di Forza Italia
all’Assemblea regionale siciliana, che torna così a contare 13 componenti.
Imprenditore nel settore automobilistico, da anni è impegnato nell’amministrazione locale di Canicattì, dove
è stato consigliere comunale per tre mandati e vicepresidente del Consiglio comunale.
“Do il benvenuto a Luigi Salvaggio nel gruppo parlamentare di Forza Italia – dichiara Nino Minardo,
commissario regionale del partito in Sicilia –. È una scelta naturale: Luigi ha raccolto il consenso degli
elettori nelle liste di Forza Italia e oggi siede all’Ars anche in forza di quel risultato. Conosciamo il suo
radicamento nel territorio e la sua esperienza amministrativa: sono certo che saprà lavorare con serietà per
la provincia di Agrigento e per il gruppo parlamentare”.
ARS, LUIGI SALVAGGIO ADERISCE AL GRUPPO DI FORZA ITALIA. MINARDO: “SCELTA NATURALE, BENVENUTO E BUON LAVORO”
Il deputato regionale Luigi Salvaggio aderisce al gruppo parlamentare di Forza Italia