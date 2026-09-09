Un 57enne è morto all’ospedale Civico di Palermo dove era stato ricoverato per le gravi ferite riportate, tre giorni fa, in un incidente con il trattore con cui stava lavorando in un appezzamento di terra vicino la sua abitazione, in una contrada del versante nord di Marsala. Per tentare di salvargli la vita gli era stata anche amputata una gamba. La vittima viveva, insieme alla moglie, in Germania., dove aveva trovato lavoro e dove sarebbe dovuto tornare lunedì scorso, al termine del periodo di ferie trascorso nella sua città d’origine. Il giorno prima di partire, però, aveva deciso di ripulire dalle erbacce il terreno accanto casa. E per questo stava utilizzando il trattore, che, per motivi in causa ancora di accertamento, si è ribaltato mentre stava lavorando e lo ha schiacciato.