Un uomo di 33 anni è morto folgorato a Palermo. L’incidente si è verificato in un piano scantinato in viale Michelangelo. La vittima era andata insieme ad una seconda persona per cercare di verificare la perdita di acqua da un flessibile. Nel pavimento della cantina c’erano alcuni centimetri d’acqua. Sembra che il giovane abbia toccato una scaffalatura metallica dove c’erano dei fili scoperti. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo. Sul posto anche il medico legale per eseguire l’ispezione sul corpo della vittima.

La vittima si chiamava Andrea Liberto di 31 anni (e non 33 come si era appreso in un primo momento). La tragedia si è consumata nelle palazzine popolari in viale Michelangelo. Indaga la polizia intervenuta sul posto con i vigili del fuoco e personale medico del 118. Durante le verifiche, nello stesso complesso, ma in un altro immobile, è stato trovato un allaccio abusivo all’energia elettrica e una donna è stata denunciata per furto.