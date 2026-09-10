Passare da benzina a GPL può ancora essere una scelta sensata, soprattutto per chi percorre molti chilometri ogni anno. La domanda, però, non è soltanto quanto costa installare un impianto GPL: bisogna considerare anche il prezzo del carburante, i consumi effettivi, la manutenzione e il tempo necessario per recuperare l’investimento iniziale. A mio avviso è proprio quest’ultimo aspetto a fare la differenza: il GPL conviene soprattutto quando l’auto viene utilizzata con una certa continuità.

Il costo dell’installazione

Non esiste un prezzo unico valido per tutte le vetture. Il costo dipende dal motore, dalla complessità dell’impianto e dai componenti utilizzati. Anche per questo è più corretto parlare di un preventivo personalizzato piuttosto che di una cifra standard.

La trasformazione deve inoltre essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste per gli impianti GPL. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti richiama espressamente l’impiego di sistemi e componenti omologati e le procedure previste per l’aggiornamento della carta di circolazione.

Per capire quanto costa installare un impianto GPL, quindi, conviene chiedere un preventivo completo, verificando che comprenda installazione, componentistica, pratiche necessarie e gli eventuali costi successivi.

Il risparmio sul carburante

Il vantaggio più evidente arriva dal prezzo alla pompa. Le rilevazioni pubblicate dall’ACI mostrano, per esempio, quotazioni del GPL sensibilmente inferiori rispetto alla benzina in diversi impianti italiani: a giugno 2026 alcuni listini ACI riportavano il GPL intorno a 0,72-0,77 euro al litro, contro valori prossimi a 1,85-1,90 euro per la benzina.

Naturalmente il confronto non va fatto soltanto sul prezzo al litro. Un motore alimentato a GPL può consumare una quantità maggiore di carburante rispetto alla benzina. Il conto corretto è quindi quello sul costo per chilometro, rapportato ai propri percorsi abituali.

Cosa cambia con la manutenzione

La conversione non trasforma l’auto in una vettura priva di attenzioni aggiuntive. L’impianto richiede controlli e, nel corso degli anni, alcuni interventi specifici. L’ACI segnala inoltre la sostituzione e il collaudo del serbatoio ogni dieci anni, un elemento da mettere in conto quando si valuta la convenienza complessiva.

Restano fondamentali anche i normali interventi sul motore: olio, filtri, candele e controlli periodici non spariscono con il GPL. Anzi, su alcuni motori è particolarmente importante rispettare le indicazioni del costruttore e dell’installatore.

Quando la conversione ha senso

La convenienza cresce con i chilometri percorsi. Chi usa l’auto soprattutto per brevi tragitti e percorre pochi chilometri potrebbe impiegare molto tempo per recuperare la spesa iniziale. Diverso il caso di chi utilizza quotidianamente la vettura per lavoro, pendolarismo o lunghi spostamenti.

Anche l’età dell’auto conta. Prima di investire nella conversione è ragionevole valutare lo stato generale del veicolo: se sono già previsti lavori importanti su motore, frizione o altri componenti, il calcolo economico può cambiare rapidamente.

In definitiva, il GPL resta una soluzione interessante, ma non una scorciatoia universale per spendere meno. Il vero risparmio nasce dall’equilibrio tra costo dell’impianto, chilometri annuali, consumi reali e manutenzione. È un conto semplice, ma va fatto prima di trasformare l’auto, non dopo.