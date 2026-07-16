Il via libera al Decreto del Presidente del consiglio dei ministri – Dpcm Automotive, annunciato nel maggio 2026, apre una nuova fase per la filiera italiana dell’auto, uno dei settori più esposti alla trasformazione tecnologica e alla competizione globale. Il provvedimento, promosso dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, mette a disposizione 1,343 miliardi di euro per sostenere la transizione industriale, energetica e digitale del comparto. Una dotazione che potrebbe salire a 1,6 miliardi con il reintegro di ulteriori risorse già annunciato dal Governo.

La Sicilia: una delle principali regioni della filiera auto italiana

All’interno della geografia produttiva nazionale, la Sicilia si conferma tra le regioni più rilevanti, con l’8,4% delle imprese italiane della filiera automotive, una quota superiore a quella di territori tradizionalmente industriali come Veneto, Puglia ed Emilia‑Romagna. Si tratta di un dato significativo, che evidenzia la presenza nell’Isola di un tessuto articolato di officine, rivenditori, imprese di componentistica, servizi e attività connesse alla mobilità. Se si considera la distribuzione geografica, le regioni con un numero maggiore di aziende della filiera auto sono appunto la Lombardia (15,4%), il Lazio (10,8%), la Campania (10%), il Piemonte (9%), la Sicilia (8,4), la Puglia e il Veneto (7,2%) e l’Emilia-Romagna (6,9%). Le altre regioni sono tutte abbondantemente sotto il 6%. La struttura imprenditoriale siciliana rispecchia quella nazionale: prevalgono le imprese individuali, mentre le società di capitali rappresentano circa un terzo del totale. Un comparto che, pur non essendo concentrato in grandi poli industriali, mostra una tenuta occupazionale in linea con il trend nazionale, sostenuta dalla domanda di servizi e dalla progressiva evoluzione tecnologica dei veicoli.

Un piano da oltre 1,3 miliardi per sostenere innovazione e competitività

Il Dpcm Automotive destina oltre il 70% delle risorse ad accordi per l’innovazione e contratti di sviluppo, con particolare attenzione alle Pmi. L’obiettivo è accompagnare la filiera nella riconversione verso componentistica avanzata, tecnologie per veicoli elettrici e a basso impatto ambientale, digitalizzazione dei processi produttivi, ricerca e sviluppo. Accanto agli interventi industriali, il decreto prevede incentivi per la mobilità sostenibile, tra cui il rinnovo dei veicoli commerciali e il sostegno a soluzioni energetiche più efficienti.

Un settore in trasformazione: opportunità e criticità

La filiera automotive italiana sta attraversando una fase di profonda trasformazione, guidata da tre direttrici globali: elettrificazione e sostenibilità ambientale, digitalizzazione e sviluppo di veicoli tecnologicamente avanzati e crescente concorrenza internazionale, soprattutto da parte dei produttori asiatici. I dati Cribis evidenziano un comparto che, pur mostrando segnali di vitalità, presenta criticità strutturali: score di internazionalizzazione prevalentemente basso o medio‑basso, digital attitude bassa per quasi l’80% delle imprese e innovazione concentrata nelle fasce basse e medio‑basse. In questo contesto, il Dpcm Automotive assume un ruolo strategico per evitare un indebolimento della filiera nazionale e sostenere la capacità competitiva delle imprese.

Perché il provvedimento è rilevante per la Sicilia

Per la Sicilia, il decreto rappresenta una leva di sviluppo industriale in un settore che, pur frammentato, ha un peso significativo nel tessuto economico regionale. La possibilità di accedere a investimenti per innovazione, digitalizzazione e sostenibilità può favorire la crescita delle imprese di servizi e componentistica, l’aggiornamento tecnologico delle officine e dei centri di assistenza, l’aumento della competitività delle PMI e nuove opportunità occupazionali legate alla transizione energetica. Inoltre, gli incentivi alla domanda — tra cui formule di credito, leasing e noleggio a lungo termine — possono sostenere il mercato regionale in una fase di rallentamento delle immatricolazioni.

La sfida: trasformare le risorse in investimenti reali

L’efficacia del Dpcm dipenderà dalla capacità di tradurre rapidamente le risorse in progetti concreti, soprattutto nelle regioni dove la filiera è più diffusa e articolata, come la Sicilia. Per il sistema produttivo regionale, la transizione rappresenta una sfida ma anche un’opportunità: consolidare la propria presenza nella filiera nazionale ed europea dell’auto e cogliere le nuove traiettorie tecnologiche che stanno ridisegnando il settore.