Si è svolta presso la sede di Confcommercio Agrigento, l’Assemblea provinciale che ha sancito il rinnovo dei vertici associativi, con l’elezione all’unanimità dei nuovi organismi direttivi. Gero Niesi assume ufficialmente la guida provinciale di Confcommercio, succedendo al presidente Giuseppe Caruana.

L’Assemblea ha definito la composizione di tutti gli organi interni che affiancheranno il neo-presidente nel corso del mandato. La Giunta Esecutiva, presieduta da Gero Niesi, riunisce figure di rilievo delle diverse delegazioni e categorie sindacali: Francesco Picarella, della delegazione di Agrigento e di Federalberghi, Giuseppe Castellano del Gruppo Giovani Imprenditori, Giovanni Morello di FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), Mimmo Rotulo di Comufficio, Giuseppe Caruana della Delegazione di Sciacca, federpreziosi e di Impresa Cultura Agrigento, Antonella Danile del Terziario Donne e di Confsanità, Alfonso Valenza di Federmoda e Davide Morreale di Federcomated

L’organo consiliare si compone di otto membri in rappresentanza del tessuto economico locale: Giuseppe Traina (FNAARC), Ignazio Infantino (FIDA), Riccardo Di Benedetto (FIGISC), Giandomenico Lazzara (FIMAA), Angelo Biondi (Delegazione di Licata), Giuseppe Ciminnisi (Delegazione di Cammarata), Giangaspare Di Fazio (Delegazione di Canicattì) e Domenico Rotolo (Federmobili).

Per garantire trasparenza e controllo interno, sono stati inoltre eletti: il Collegio dei Probiviri nelle persone dell’avv. Lia Marchica (Agrigento), Gerlando Gramaglia (Agrigento), Michele Buscemi (Menfi), Antonio Priolo (FAVARA) e Flavio Maragliano (Raffadali). Rinnovato anche il Collegio dei Revisori dei Conti.

I lavori assembleari hanno registrato la partecipazione di autorevoli rappresentanti del sistema camerale e associativo dell’isola: il direttore di Confcommercio Sicilia, Enzo Costa, e il presidente di Confcommercio Trapani e Unioncamere Sicilia, Pino Pace. La loro presenza ha testimoniato la piena sinergia istituzionale e la forte vicinanza della rete regionale a Confcommercio Agrigento.

Giuseppe Caruana: «L’Assemblea Provinciale rappresenta il momento più alto della vita democratica della nostra Organizzazione. È la sede in cui una comunità di imprenditori, dirigenti e rappresentanti misura con rigore i risultati costruiti, si confronta con i propri soci e traccia le coordinate dell’azione futura. È un momento che vivo con un profondo senso di orgoglio e di appartenenza a questa straordinaria famiglia, sentimenti che hanno guidato ogni mia scelta. In questi cinque anni, la nostra priorità è stata quella di garantire una gestione seria, attenta e mossa dallo spirito del buon padre di famiglia, custode di un’organizzazione che merita il massimo rispetto e la massima attenzione da parte di chiunque si proponga alla sua governance.

Il quinquennio che si chiude oggi è stato una delle fasi più intense, imprevedibili e difficili che le imprese del terziario abbiano mai affrontato. Siamo usciti da una pandemia che ha devastato i bilanci e azzerato i flussi, per poi trovarci subito a gestire l’inflazione, il caro energia, la trasformazione digitale, la crisi demografica e i ritardi strutturali di un territorio, come quello agrigentino, che paga ancora un prezzo sproporzionato a causa della lontananza dai grandi assi di sviluppo nazionali.

In questo scenario, Confcommercio Agrigento ha scelto di non fare l’osservatore critico. Abbiamo scelto di fare: siamo stati presenti ai tavoli istituzionali, abbiamo assunto posizioni nette, erogato servizi, formato e difeso le nostre imprese. Cinque anni di lavoro quotidiano, di battaglie e di vicinanza concreta nei momenti più bui.

Oggi consegniamo all’Assemblea un’associazione più forte di cinque anni fa, perché abbiamo saputo unire la rappresentanza ai servizi concreti, il radicamento territoriale a una chiara visione nazionale. Lasciamo un patrimonio politico, umano e organizzativo solido, credibile e pronto a sostenere le imprese nelle sfide che verranno. Sono certo che il futuro di Confcommercio sarà segnato da nuove, importanti tappe e da azioni ancora più incisive ed efficaci per il tessuto economico del territorio in cui operiamo quotidianamente».

Nel suo intervento, il Presidente Gero Niesi ha espresso profonda gratitudine per l’incarico ricevuto, tracciando la visione strategica per il futuro del terziario agrigentino: “Essere qui oggi, davanti a voi, nel momento in cui assumo ufficialmente la guida della nostra associazione, rappresenta per me un onore che mi riempie di orgoglio e, al tempo stesso, una responsabilità che avverto in tutta la sua importanza. Desidero rivolgere il mio primo e più sentito ringraziamento a ciascuno di voi, per la fiducia che avete voluto accordarmi, e alla squadra che mi affiancherà in questo mandato: una squadra coesa, determinata, pronta a imprimere nuovo slancio alla nostra azione associativa.

Un ringraziamento sincero e colmo di stima va a chi mi ha preceduto alla guida dell’associazione, Giuseppe Caruana. Grazie, Giuseppe, per il lavoro svolto con instancabile dedizione, per la lungimiranza dimostrata in questi anni e per aver tracciato un percorso solido su cui oggi possiamo continuare a costruire. Il patrimonio di relazioni, di iniziative sindacali e di risultati raggiunti costituisce la base da cui muoviamo per guardare al futuro con rinnovata ambizione.

Un ringraziamento va inoltre a tutto il nostro sistema Confederale, la cui vicinanza costante e il cui supporto strategico rappresentano una guida imprescindibile per il nostro operato. Un grazie sentito va anche ai nostri funzionari: il loro lavoro quotidiano, spesso svolto lontano dai riflettori, costituisce il motore silenzioso ma essenziale che rende possibile ogni nostra iniziativa.

Cari colleghi, il commercio, il turismo e i servizi non sono semplicemente settori economici. Essi rappresentano il cuore pulsante del nostro territorio, il motore sociale che tiene vive le nostre piazze, i nostri centri storici, le nostre comunità — da Favara a Canicattì, da Licata a Sciacca, da Cammarata ad Agrigento. Quando una saracinesca si alza, non si avvia soltanto un’attività commerciale: si accende una luce di sicurezza, di socialità, di futuro per l’intera comunità.”

Niesi ha poi illustrato le quattro direzioni fondamentali lungo cui si svilupperà l’azione di Confcommercio Agrigento:

Ascolto e prossimità: l’associazione sarà costantemente presente sul territorio per raccogliere i bisogni reali di commercianti e imprenditori, trasformandoli in proposte concrete da presentare ai tavoli istituzionali.

Legalità e sicurezza: nessuna mediazione su questo fronte. Si lavorerà in sinergia con forze dell’ordine e amministrazioni comunali, ponendo il contrasto fermo all’abusivismo commerciale al centro dell’agenda. Non esiste crescita senza rispetto delle regole e tutela di chi fa impresa onestamente.

Innovazione: accompagnare le piccole e medie imprese nell’evoluzione del mercato con strumenti di formazione e supporto, unendo la tradizione del commercio di vicinato alle opportunità della rete e delle nuove tecnologie.

Turismo e reti territoriali: fare rete e promuovere e sostenere una visione strategica per trasformare il patrimonio culturale e paesaggistico in un asset strutturale, connettendo accoglienza alberghiera, eccellenze enogastronomiche e commercio locale.

Il Presidente Niesi ha concluso ricordando che Confcommercio non sarà uno spettatore passivo, ma un interlocutore esigente e propositivo nei confronti della politica e delle istituzioni locali: “Dialogheremo con tutti, ma vigileremo con fermezza affinché le istanze del nostro comparto ricevano risposte concrete, rapide ed efficaci. Ai giovani imprenditori che guardano al futuro con coraggio, e ai commercianti storici che con resilienza difendono il proprio lavoro quotidiano, desidero dire con convinzione: Confcommercio è la vostra casa. Ci attende un impegno intenso, ma sono certo che, muovendoci uniti e con una visione condivisa, sapremo affrontare le sfide che ci attendono con la determinazione che questo territorio merita.”